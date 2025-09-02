QubeCV AI (QCV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00108966$ 0.00108966 $ 0.00108966 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.89% Promjena cijene (1D) +0.35% Promjena cijene (7D) -1.80% Promjena cijene (7D) -1.80%

QubeCV AI (QCV) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, QCVtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QCV je $ 0.00108966, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QCV se promijenio za +0.89% u posljednjih sat vremena, +0.35% u posljednjih 24 sata i -1.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu QubeCV AI (QCV)

Tržišna kapitalizacija $ 697.32K$ 697.32K $ 697.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 774.79K$ 774.79K $ 774.79K Količina u optjecaju 900.00M 900.00M 900.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija QubeCV AI je $ 697.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QCV je 900.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 774.79K.