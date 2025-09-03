Više o QUASAR

Quasar Logotip

Quasar Cijena (QUASAR)

Neuvršten

1 QUASAR u USD cijena uživo:

--
----
+0.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Quasar (QUASAR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:46:50 (UTC+8)

Quasar (QUASAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03369547
$ 0.03369547$ 0.03369547

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.13%

+3.84%

+3.84%

Quasar (QUASAR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, QUASARtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QUASAR je $ 0.03369547, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QUASAR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.13% u posljednjih 24 sata i +3.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Quasar (QUASAR)

$ 41.57K
$ 41.57K$ 41.57K

--
----

$ 41.57K
$ 41.57K$ 41.57K

999.70M
999.70M 999.70M

999,695,017.766299
999,695,017.766299 999,695,017.766299

Trenutačna tržišna kapitalizacija Quasar je $ 41.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QUASAR je 999.70M, s ukupnom količinom od 999695017.766299. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.57K.

Quasar (QUASAR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Quasar u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Quasar u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Quasar u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Quasar u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.13%
30 dana$ 0+26.51%
60 dana$ 0+32.49%
90 dana$ 0--

Što je Quasar (QUASAR)

Quasar is a decentralized, text-based virtual universe that integrates advanced AI interactions, blockchain technology (powered by Solana), and classic multi-user dimension (MUD) gameplay. Designed as an agentive and immersive experience, the platform allows users to interact, collaborate, and create value in a persistent, autonomous digital world where human users and AI agents coexist. Quasar leverages AI to enable dynamic interactions and blockchain technology for decentralized governance and in-world transactions. The project is currently in its early stages of development, with plans to launch an experimental beta to explore the intersection of AI, Web3, and gaming. Focused on innovation and community-driven design, Quasar aims to be a playground for decentralized AI applications and interactive storytelling.

Resurs Quasar (QUASAR)

Službena web-stranica

Quasar Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Quasar (QUASAR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Quasar (QUASAR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Quasar.

Provjerite Quasar predviđanje cijene sada!

QUASAR u lokalnim valutama

Quasar (QUASAR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Quasar (QUASAR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o QUASAR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Quasar (QUASAR)

Koliko Quasar (QUASAR) vrijedi danas?
Cijena QUASAR uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena QUASAR u USD?
Trenutačna cijena QUASAR u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Quasar?
Tržišna kapitalizacija za QUASAR je $ 41.57K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za QUASAR?
Količina u optjecaju za QUASAR je 999.70M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za QUASAR?
QUASAR je postigao ATH cijenu od 0.03369547 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za QUASAR?
QUASAR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za QUASAR?
24-satni obujam trgovanja za QUASAR je -- USD.
Hoće li QUASAR još narasti ove godine?
QUASAR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte QUASAR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:46:50 (UTC+8)

