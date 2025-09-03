Quasar (QUASAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03369547 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.13% Promjena cijene (7D) +3.84%

Quasar (QUASAR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, QUASARtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QUASAR je $ 0.03369547, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QUASAR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.13% u posljednjih 24 sata i +3.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Quasar (QUASAR)

Tržišna kapitalizacija $ 41.57K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 41.57K Količina u optjecaju 999.70M Ukupna količina 999,695,017.766299

Trenutačna tržišna kapitalizacija Quasar je $ 41.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QUASAR je 999.70M, s ukupnom količinom od 999695017.766299. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.57K.