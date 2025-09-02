Quasacoin (QUA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00104589 $ 0.00104589 $ 0.00104589 24-satna najniža cijena $ 0.00121021 $ 0.00121021 $ 0.00121021 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00104589$ 0.00104589 $ 0.00104589 24-satna najviša cijena $ 0.00121021$ 0.00121021 $ 0.00121021 Najviša cijena ikada $ 0.00649421$ 0.00649421 $ 0.00649421 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.52% Promjena cijene (1D) +1.50% Promjena cijene (7D) -52.88% Promjena cijene (7D) -52.88%

Quasacoin (QUA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00120389. Tijekom protekla 24 sata, QUAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00104589 i najviše cijene $ 0.00121021, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QUA je $ 0.00649421, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QUA se promijenio za -0.52% u posljednjih sat vremena, +1.50% u posljednjih 24 sata i -52.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Quasacoin (QUA)

Tržišna kapitalizacija $ 96.56K$ 96.56K $ 96.56K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 306.46K$ 306.46K $ 306.46K Količina u optjecaju 80.21M 80.21M 80.21M Ukupna količina 254,553,218.649201 254,553,218.649201 254,553,218.649201

Trenutačna tržišna kapitalizacija Quasacoin je $ 96.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QUA je 80.21M, s ukupnom količinom od 254553218.649201. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 306.46K.