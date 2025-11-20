Quantum Swap Cijena danas

Trenutačna cijena Quantum Swap (QSWAP) danas je --, s promjenom od 50.11% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije QSWAP u USD je -- po QSWAP.

Quantum Swap trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9,041.79, s količinom u optjecaju od 10.00B QSWAP. Tijekom posljednja 24 sata, QSWAP trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0.00000181 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00108259, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, QSWAP se kretao -0.00% u posljednjem satu i -56.30% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Quantum Swap (QSWAP)

Tržišna kapitalizacija $ 9.04K$ 9.04K $ 9.04K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.04K$ 9.04K $ 9.04K Količina u optjecaju 10.00B 10.00B 10.00B Ukupna količina 9,999,999,695.445187 9,999,999,695.445187 9,999,999,695.445187

