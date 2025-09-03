Quantum Gospel (QOAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00864903$ 0.00864903 $ 0.00864903 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.38% Promjena cijene (1D) +0.60% Promjena cijene (7D) +34.44% Promjena cijene (7D) +34.44%

Quantum Gospel (QOAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, QOATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QOAT je $ 0.00864903, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QOAT se promijenio za +0.38% u posljednjih sat vremena, +0.60% u posljednjih 24 sata i +34.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Quantum Gospel (QOAT)

Tržišna kapitalizacija $ 58.23K$ 58.23K $ 58.23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 58.23K$ 58.23K $ 58.23K Količina u optjecaju 999.55M 999.55M 999.55M Ukupna količina 999,549,252.435558 999,549,252.435558 999,549,252.435558

Trenutačna tržišna kapitalizacija Quantum Gospel je $ 58.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QOAT je 999.55M, s ukupnom količinom od 999549252.435558. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 58.23K.