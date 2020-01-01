Quantum Biology DAO (QBIO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Quantum Biology DAO (QBIO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

The Quantum Biology DAO accelerates the quantum biology field through community building, open governance, scientific experimentation, research grants, and IP development. Together we will understand and manipulate biology at the quantum level. The Quantum Biology DAO is a non-profit that supports the field with community building, governance tokens and an open competition for research grants, part of BIO Protocol.

Quantum Biology DAO (QBIO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Quantum Biology DAO (QBIO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Ukupna količina: $ 430.00M $ 430.00M $ 430.00M Količina u optjecaju: $ 192.70M $ 192.70M $ 192.70M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.05M $ 4.05M $ 4.05M Povijesni maksimum: $ 0.02043613 $ 0.02043613 $ 0.02043613 Povijesni minimum: $ 0.0036921 $ 0.0036921 $ 0.0036921 Trenutna cijena: $ 0.00942723 $ 0.00942723 $ 0.00942723 Saznajte više o cijeni Quantum Biology DAO (QBIO)

Quantum Biology DAO (QBIO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Quantum Biology DAO (QBIO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj QBIO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja QBIO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku QBIO tokena, istražite QBIO cijenu tokena uživo!

