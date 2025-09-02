Quantum Biology DAO (QBIO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00961025 $ 0.00961025 $ 0.00961025 24-satna najniža cijena $ 0.01010504 $ 0.01010504 $ 0.01010504 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00961025$ 0.00961025 $ 0.00961025 24-satna najviša cijena $ 0.01010504$ 0.01010504 $ 0.01010504 Najviša cijena ikada $ 0.02043613$ 0.02043613 $ 0.02043613 Najniža cijena $ 0.0036921$ 0.0036921 $ 0.0036921 Promjena cijene (1H) -0.09% Promjena cijene (1D) -0.42% Promjena cijene (7D) -12.52% Promjena cijene (7D) -12.52%

Quantum Biology DAO (QBIO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00999986. Tijekom protekla 24 sata, QBIOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00961025 i najviše cijene $ 0.01010504, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QBIO je $ 0.02043613, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0036921.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QBIO se promijenio za -0.09% u posljednjih sat vremena, -0.42% u posljednjih 24 sata i -12.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Quantum Biology DAO (QBIO)

Tržišna kapitalizacija $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.30M$ 4.30M $ 4.30M Količina u optjecaju 192.70M 192.70M 192.70M Ukupna količina 430,000,000.0 430,000,000.0 430,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Quantum Biology DAO je $ 1.93M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QBIO je 192.70M, s ukupnom količinom od 430000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.30M.