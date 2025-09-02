Više o QBIO

Quantum Biology DAO Cijena (QBIO)

Neuvršten

1 QBIO u USD cijena uživo:

$0.01000024
$0.01000024$0.01000024
-0.40%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Quantum Biology DAO (QBIO)
Quantum Biology DAO (QBIO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00961025
$ 0.00961025$ 0.00961025
24-satna najniža cijena
$ 0.01010504
$ 0.01010504$ 0.01010504
24-satna najviša cijena

$ 0.00961025
$ 0.00961025$ 0.00961025

$ 0.01010504
$ 0.01010504$ 0.01010504

$ 0.02043613
$ 0.02043613$ 0.02043613

$ 0.0036921
$ 0.0036921$ 0.0036921

-0.09%

-0.42%

-12.52%

-12.52%

Quantum Biology DAO (QBIO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00999986. Tijekom protekla 24 sata, QBIOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00961025 i najviše cijene $ 0.01010504, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QBIO je $ 0.02043613, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0036921.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QBIO se promijenio za -0.09% u posljednjih sat vremena, -0.42% u posljednjih 24 sata i -12.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Quantum Biology DAO (QBIO)

$ 1.93M
$ 1.93M$ 1.93M

--
----

$ 4.30M
$ 4.30M$ 4.30M

192.70M
192.70M 192.70M

430,000,000.0
430,000,000.0 430,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Quantum Biology DAO je $ 1.93M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QBIO je 192.70M, s ukupnom količinom od 430000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.30M.

Quantum Biology DAO (QBIO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Quantum Biology DAO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Quantum Biology DAO u USD iznosila je $ +0.0062823390.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Quantum Biology DAO u USD iznosila je $ +0.0093936044.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Quantum Biology DAO u USD iznosila je $ +0.003371384363861399.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.42%
30 dana$ +0.0062823390+62.82%
60 dana$ +0.0093936044+93.94%
90 dana$ +0.003371384363861399+50.86%

Što je Quantum Biology DAO (QBIO)

The Quantum Biology DAO accelerates the quantum biology field through community building, open governance, scientific experimentation, research grants, and IP development. Together we will understand and manipulate biology at the quantum level. The Quantum Biology DAO is a non-profit that supports the field with community building, governance tokens and an open competition for research grants, part of BIO Protocol.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Quantum Biology DAO (QBIO)

Službena web-stranica

Quantum Biology DAO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Quantum Biology DAO (QBIO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Quantum Biology DAO (QBIO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Quantum Biology DAO.

Provjerite Quantum Biology DAO predviđanje cijene sada!

QBIO u lokalnim valutama

Quantum Biology DAO (QBIO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Quantum Biology DAO (QBIO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o QBIO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Quantum Biology DAO (QBIO)

Koliko Quantum Biology DAO (QBIO) vrijedi danas?
Cijena QBIO uživo u USD je 0.00999986 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena QBIO u USD?
Trenutačna cijena QBIO u USD je $ 0.00999986. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Quantum Biology DAO?
Tržišna kapitalizacija za QBIO je $ 1.93M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za QBIO?
Količina u optjecaju za QBIO je 192.70M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za QBIO?
QBIO je postigao ATH cijenu od 0.02043613 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za QBIO?
QBIO je vidio ATL cijenu od 0.0036921 USD.
Koliki je obujam trgovanja za QBIO?
24-satni obujam trgovanja za QBIO je -- USD.
Hoće li QBIO još narasti ove godine?
QBIO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte QBIO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

