Quantoz USDQ (USDQ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.999483 $ 0.999483 $ 0.999483 24-satna najniža cijena $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.999483$ 0.999483 $ 0.999483 24-satna najviša cijena $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Najviša cijena ikada $ 1.043$ 1.043 $ 1.043 Najniža cijena $ 0.938182$ 0.938182 $ 0.938182 Promjena cijene (1H) -0.03% Promjena cijene (1D) -0.01% Promjena cijene (7D) -0.02% Promjena cijene (7D) -0.02%

Quantoz USDQ (USDQ) cijena u stvarnom vremenu je $0.999486. Tijekom protekla 24 sata, USDQtrgovalo je između najniže cijene $ 0.999483 i najviše cijene $ 1.0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDQ je $ 1.043, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.938182.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDQ se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, -0.01% u posljednjih 24 sata i -0.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Quantoz USDQ (USDQ)

Tržišna kapitalizacija $ 6.76M$ 6.76M $ 6.76M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 50.98M$ 50.98M $ 50.98M Količina u optjecaju 6.76M 6.76M 6.76M Ukupna količina 51,000,000.0 51,000,000.0 51,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Quantoz USDQ je $ 6.76M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDQ je 6.76M, s ukupnom količinom od 51000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 50.98M.