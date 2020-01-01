Quantoz EURQ (EURQ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Quantoz EURQ (EURQ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Quantoz EURQ (EURQ) Informacije The Quantoz EURQ is a stablecoin pegged 1:1 to the euro. The EURQ is issued by Quantoz Payments BV, an Electronic Money Institution under supervision by the Dutch Central Bank (DNB). The EURQ is designed to be Micar compliant and its whitepaper as Electronic Money Token (EMT) has been submitted to the Dutch Financial Authorities (AFM). The EURQs are issued as ERC-20 tokens on the Ethereum blockchain and distributed through authorized primary market brokers to the crypto exchanges. The main purpose of the EURQ is to provide a secure and regulated euro pegged token for trading and arbitrage liquidity on the European crypto market. By regulatory requirement the EURQ tokens in circulation are 102% backed by euros. Stichting Quantoz, a bankruptcy remote foundation, holds the euro reserve for the EURQ on bank accounts with systemically important banks and in highly liquid euro bonds. Stichting Quantoz is prudentially supervised by the Dutch Central Bank. Službena web stranica: https://quantozpay.com Kupi EURQ odmah!

Quantoz EURQ (EURQ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Quantoz EURQ (EURQ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4,19M $ 4,19M $ 4,19M Ukupna količina: $ 15,00M $ 15,00M $ 15,00M Količina u optjecaju: $ 3,60M $ 3,60M $ 3,60M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 17,46M $ 17,46M $ 17,46M Povijesni maksimum: $ 1,18 $ 1,18 $ 1,18 Povijesni minimum: $ 0,763698 $ 0,763698 $ 0,763698 Trenutna cijena: $ 1,16 $ 1,16 $ 1,16 Saznajte više o cijeni Quantoz EURQ (EURQ)

Quantoz EURQ (EURQ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Quantoz EURQ (EURQ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EURQ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EURQ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EURQ tokena, istražite EURQ cijenu tokena uživo!

