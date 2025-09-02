Više o EURQ

EURQ Informacije o cijeni

EURQ Službena web stranica

EURQ Tokenomija

EURQ Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Quantoz EURQ Logotip

Quantoz EURQ Cijena (EURQ)

Neuvršten

1 EURQ u USD cijena uživo:

$1.16
$1.16$1.16
-0.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Quantoz EURQ (EURQ)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:51:46 (UTC+8)

Quantoz EURQ (EURQ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
24-satna najniža cijena
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
24-satna najviša cijena

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 0.763698
$ 0.763698$ 0.763698

-0.19%

-0.78%

-0.00%

-0.00%

Quantoz EURQ (EURQ) cijena u stvarnom vremenu je $1.16. Tijekom protekla 24 sata, EURQtrgovalo je između najniže cijene $ 1.16 i najviše cijene $ 1.17, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EURQ je $ 1.18, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.763698.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EURQ se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, -0.78% u posljednjih 24 sata i -0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Quantoz EURQ (EURQ)

$ 4.18M
$ 4.18M$ 4.18M

--
----

$ 17.44M
$ 17.44M$ 17.44M

3.60M
3.60M 3.60M

15,000,000.0
15,000,000.0 15,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Quantoz EURQ je $ 4.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EURQ je 3.60M, s ukupnom količinom od 15000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.44M.

Quantoz EURQ (EURQ) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Quantoz EURQ u USD iznosila je $ -0.009156060229639.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Quantoz EURQ u USD iznosila je $ +0.0062109880.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Quantoz EURQ u USD iznosila je $ -0.0124913440.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Quantoz EURQ u USD iznosila je $ +0.0213785958503404.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.009156060229639-0.78%
30 dana$ +0.0062109880+0.54%
60 dana$ -0.0124913440-1.07%
90 dana$ +0.0213785958503404+1.88%

Što je Quantoz EURQ (EURQ)

The Quantoz EURQ is a stablecoin pegged 1:1 to the euro. The EURQ is issued by Quantoz Payments BV, an Electronic Money Institution under supervision by the Dutch Central Bank (DNB). The EURQ is designed to be Micar compliant and its whitepaper as Electronic Money Token (EMT) has been submitted to the Dutch Financial Authorities (AFM). The EURQs are issued as ERC-20 tokens on the Ethereum blockchain and distributed through authorized primary market brokers to the crypto exchanges. The main purpose of the EURQ is to provide a secure and regulated euro pegged token for trading and arbitrage liquidity on the European crypto market. By regulatory requirement the EURQ tokens in circulation are 102% backed by euros. Stichting Quantoz, a bankruptcy remote foundation, holds the euro reserve for the EURQ on bank accounts with systemically important banks and in highly liquid euro bonds. Stichting Quantoz is prudentially supervised by the Dutch Central Bank.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Quantoz EURQ (EURQ)

Službena web-stranica

Quantoz EURQ Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Quantoz EURQ (EURQ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Quantoz EURQ (EURQ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Quantoz EURQ.

Provjerite Quantoz EURQ predviđanje cijene sada!

EURQ u lokalnim valutama

Quantoz EURQ (EURQ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Quantoz EURQ (EURQ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EURQ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Quantoz EURQ (EURQ)

Koliko Quantoz EURQ (EURQ) vrijedi danas?
Cijena EURQ uživo u USD je 1.16 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EURQ u USD?
Trenutačna cijena EURQ u USD je $ 1.16. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Quantoz EURQ?
Tržišna kapitalizacija za EURQ je $ 4.18M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EURQ?
Količina u optjecaju za EURQ je 3.60M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EURQ?
EURQ je postigao ATH cijenu od 1.18 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EURQ?
EURQ je vidio ATL cijenu od 0.763698 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EURQ?
24-satni obujam trgovanja za EURQ je -- USD.
Hoće li EURQ još narasti ove godine?
EURQ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EURQ predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:51:46 (UTC+8)

Quantoz EURQ (EURQ) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.