Quantoz EURQ (EURQ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24-satna najniža cijena $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 24-satna najviša cijena $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Najviša cijena ikada $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Najniža cijena $ 0.763698$ 0.763698 $ 0.763698 Promjena cijene (1H) -0.19% Promjena cijene (1D) -0.78% Promjena cijene (7D) -0.00% Promjena cijene (7D) -0.00%

Quantoz EURQ (EURQ) cijena u stvarnom vremenu je $1.16. Tijekom protekla 24 sata, EURQtrgovalo je između najniže cijene $ 1.16 i najviše cijene $ 1.17, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EURQ je $ 1.18, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.763698.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EURQ se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, -0.78% u posljednjih 24 sata i -0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Quantoz EURQ (EURQ)

Tržišna kapitalizacija $ 4.18M$ 4.18M $ 4.18M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.44M$ 17.44M $ 17.44M Količina u optjecaju 3.60M 3.60M 3.60M Ukupna količina 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Quantoz EURQ je $ 4.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EURQ je 3.60M, s ukupnom količinom od 15000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.44M.