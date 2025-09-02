Quan2um ($QNTM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00180768 $ 0.00180768 $ 0.00180768 24-satna najniža cijena $ 0.00195192 $ 0.00195192 $ 0.00195192 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00180768$ 0.00180768 $ 0.00180768 24-satna najviša cijena $ 0.00195192$ 0.00195192 $ 0.00195192 Najviša cijena ikada $ 0.00700238$ 0.00700238 $ 0.00700238 Najniža cijena $ 0.00156465$ 0.00156465 $ 0.00156465 Promjena cijene (1H) +0.15% Promjena cijene (1D) +3.96% Promjena cijene (7D) +11.49% Promjena cijene (7D) +11.49%

Quan2um ($QNTM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00194137. Tijekom protekla 24 sata, $QNTMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00180768 i najviše cijene $ 0.00195192, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $QNTM je $ 0.00700238, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00156465.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $QNTM se promijenio za +0.15% u posljednjih sat vremena, +3.96% u posljednjih 24 sata i +11.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Quan2um ($QNTM)

Tržišna kapitalizacija $ 970.68K$ 970.68K $ 970.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Količina u optjecaju 500.00M 500.00M 500.00M Ukupna količina 999,993,764.454453 999,993,764.454453 999,993,764.454453

Trenutačna tržišna kapitalizacija Quan2um je $ 970.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $QNTM je 500.00M, s ukupnom količinom od 999993764.454453. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.94M.