Quakk (QUAKK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.16% Promjena cijene (1D) -0.46% Promjena cijene (7D) +6.24% Promjena cijene (7D) +6.24%

Quakk (QUAKK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, QUAKKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QUAKK je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QUAKK se promijenio za +0.16% u posljednjih sat vremena, -0.46% u posljednjih 24 sata i +6.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Quakk (QUAKK)

Tržišna kapitalizacija $ 218.92K$ 218.92K $ 218.92K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 218.92K$ 218.92K $ 218.92K Količina u optjecaju 983.64M 983.64M 983.64M Ukupna količina 983,643,371.4836646 983,643,371.4836646 983,643,371.4836646

Trenutačna tržišna kapitalizacija Quakk je $ 218.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QUAKK je 983.64M, s ukupnom količinom od 983643371.4836646. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 218.92K.