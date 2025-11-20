Quak Coin Cijena danas

Trenutačna cijena Quak Coin (QUAK) danas je $ 0.00000508, s promjenom od 0.59% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije QUAK u USD je $ 0.00000508 po QUAK.

Quak Coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,079.39, s količinom u optjecaju od 1.00B QUAK. Tijekom posljednja 24 sata, QUAK trgovao je između $ 0.00000508 (niska) i $ 0.00000512 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00002008, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0000050.

U kratkoročnim performansama, QUAK se kretao -- u posljednjem satu i -4.32% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Quak Coin (QUAK)

Tržišna kapitalizacija $ 5.08K$ 5.08K $ 5.08K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.08K$ 5.08K $ 5.08K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Quak Coin je $ 5.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QUAK je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.08K.