QUAIN (QUAIN) Informacije What is Quain? Quain is an advanced RWA & AI agent designed to analyze and recognize all financial markets while offering diverse investment options to crypto users. It aims to open new investment opportunities with a single click in the near future. By scanning the Solana ecosystem, the entire cryptocurrency market, precious metals, and leading stock indices such as NIKKEI, SHANGHAI, NASDAQ, EURONEXT, and NYSE, Quain provides its users with valuable insights. (Detailed information about the capability to trade in these markets will be shared soon.) Quain serves as an innovative RWA & AI agent that unites all financial instruments on a single platform, ensuring seamless access for its users. Službena web stranica: https://quaindot.com/ Bijela knjiga: https://quaindot.com/docs Kupi QUAIN odmah!

QUAIN (QUAIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za QUAIN (QUAIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 107.90K $ 107.90K $ 107.90K Ukupna količina: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Količina u optjecaju: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 107.90K $ 107.90K $ 107.90K Povijesni maksimum: $ 0.01004267 $ 0.01004267 $ 0.01004267 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00010787 $ 0.00010787 $ 0.00010787 Saznajte više o cijeni QUAIN (QUAIN)

QUAIN (QUAIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike QUAIN (QUAIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj QUAIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja QUAIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku QUAIN tokena, istražite QUAIN cijenu tokena uživo!

