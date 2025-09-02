Više o QUAIN

QUAIN Logotip

QUAIN Cijena (QUAIN)

Neuvršten

1 QUAIN u USD cijena uživo:

$0.00011887
-1.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena QUAIN (QUAIN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:45:38 (UTC+8)

QUAIN (QUAIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.01004267
$ 0
+0.67%

-1.87%

-5.56%

-5.56%

QUAIN (QUAIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, QUAINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QUAIN je $ 0.01004267, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QUAIN se promijenio za +0.67% u posljednjih sat vremena, -1.87% u posljednjih 24 sata i -5.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu QUAIN (QUAIN)

$ 118.85K
--
$ 118.85K
999.85M
999,850,812.478242
Trenutačna tržišna kapitalizacija QUAIN je $ 118.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QUAIN je 999.85M, s ukupnom količinom od 999850812.478242. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 118.85K.

QUAIN (QUAIN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz QUAIN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz QUAIN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz QUAIN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz QUAIN u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.87%
30 dana$ 0-48.78%
60 dana$ 0-62.91%
90 dana$ 0--

Što je QUAIN (QUAIN)

What is Quain? Quain is an advanced RWA & AI agent designed to analyze and recognize all financial markets while offering diverse investment options to crypto users. It aims to open new investment opportunities with a single click in the near future. By scanning the Solana ecosystem, the entire cryptocurrency market, precious metals, and leading stock indices such as NIKKEI, SHANGHAI, NASDAQ, EURONEXT, and NYSE, Quain provides its users with valuable insights. (Detailed information about the capability to trade in these markets will be shared soon.) Quain serves as an innovative RWA & AI agent that unites all financial instruments on a single platform, ensuring seamless access for its users.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

QUAIN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će QUAIN (QUAIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših QUAIN (QUAIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za QUAIN.

Provjerite QUAIN predviđanje cijene sada!

QUAIN u lokalnim valutama

QUAIN (QUAIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike QUAIN (QUAIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o QUAIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o QUAIN (QUAIN)

Koliko QUAIN (QUAIN) vrijedi danas?
Cijena QUAIN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena QUAIN u USD?
Trenutačna cijena QUAIN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija QUAIN?
Tržišna kapitalizacija za QUAIN je $ 118.85K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za QUAIN?
Količina u optjecaju za QUAIN je 999.85M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za QUAIN?
QUAIN je postigao ATH cijenu od 0.01004267 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za QUAIN?
QUAIN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za QUAIN?
24-satni obujam trgovanja za QUAIN je -- USD.
Hoće li QUAIN još narasti ove godine?
QUAIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte QUAIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:45:38 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.