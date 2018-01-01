Quad Terminal (QUAD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Quad Terminal (QUAD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Quad Terminal (QUAD) Informacije Launched in 2018, Quadency is a multi-exchange trading platform allowing users to create, test, and deploy trading strategies. Službena web stranica: https://quadterminal.com/ Kupi QUAD odmah!

Quad Terminal (QUAD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Quad Terminal (QUAD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 391.07K $ 391.07K $ 391.07K Ukupna količina: $ 397.74M $ 397.74M $ 397.74M Količina u optjecaju: $ 250.07M $ 250.07M $ 250.07M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 622.00K $ 622.00K $ 622.00K Povijesni maksimum: $ 0.085643 $ 0.085643 $ 0.085643 Povijesni minimum: $ 0.00136074 $ 0.00136074 $ 0.00136074 Trenutna cijena: $ 0.00156384 $ 0.00156384 $ 0.00156384 Saznajte više o cijeni Quad Terminal (QUAD)

Quad Terminal (QUAD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Quad Terminal (QUAD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj QUAD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja QUAD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku QUAD tokena, istražite QUAD cijenu tokena uživo!

QUAD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide QUAD? Naša QUAD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte QUAD predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!