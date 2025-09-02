Quad Terminal (QUAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00148944 $ 0.00148944 $ 0.00148944 24-satna najniža cijena $ 0.00151996 $ 0.00151996 $ 0.00151996 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00148944$ 0.00148944 $ 0.00148944 24-satna najviša cijena $ 0.00151996$ 0.00151996 $ 0.00151996 Najviša cijena ikada $ 0.085643$ 0.085643 $ 0.085643 Najniža cijena $ 0.00136074$ 0.00136074 $ 0.00136074 Promjena cijene (1H) -1.22% Promjena cijene (1D) -1.13% Promjena cijene (7D) -6.12% Promjena cijene (7D) -6.12%

Quad Terminal (QUAD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00148967. Tijekom protekla 24 sata, QUADtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00148944 i najviše cijene $ 0.00151996, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QUAD je $ 0.085643, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00136074.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QUAD se promijenio za -1.22% u posljednjih sat vremena, -1.13% u posljednjih 24 sata i -6.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Quad Terminal (QUAD)

Tržišna kapitalizacija $ 372.53K$ 372.53K $ 372.53K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 592.50K$ 592.50K $ 592.50K Količina u optjecaju 250.07M 250.07M 250.07M Ukupna količina 397,739,862.0 397,739,862.0 397,739,862.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Quad Terminal je $ 372.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QUAD je 250.07M, s ukupnom količinom od 397739862.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 592.50K.