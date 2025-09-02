Više o QUAD

Quad Terminal Logotip

Quad Terminal Cijena (QUAD)

Neuvršten

1 QUAD u USD cijena uživo:

$0.00148967
$0.00148967
-1.10%1D
Grafikon aktualnih cijena Quad Terminal (QUAD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:25:06 (UTC+8)

Quad Terminal (QUAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00148944
$ 0.00148944
24-satna najniža cijena
$ 0.00151996
$ 0.00151996
24-satna najviša cijena

$ 0.00148944
$ 0.00148944

$ 0.00151996
$ 0.00151996

$ 0.085643
$ 0.085643

$ 0.00136074
$ 0.00136074

-1.22%

-1.13%

-6.12%

-6.12%

Quad Terminal (QUAD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00148967. Tijekom protekla 24 sata, QUADtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00148944 i najviše cijene $ 0.00151996, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QUAD je $ 0.085643, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00136074.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QUAD se promijenio za -1.22% u posljednjih sat vremena, -1.13% u posljednjih 24 sata i -6.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Quad Terminal (QUAD)

$ 372.53K
$ 372.53K

--
--

$ 592.50K
$ 592.50K

250.07M
250.07M

397,739,862.0
397,739,862.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Quad Terminal je $ 372.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QUAD je 250.07M, s ukupnom količinom od 397739862.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 592.50K.

Quad Terminal (QUAD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Quad Terminal u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Quad Terminal u USD iznosila je $ -0.0007845475.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Quad Terminal u USD iznosila je $ -0.0005716479.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Quad Terminal u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.13%
30 dana$ -0.0007845475-52.66%
60 dana$ -0.0005716479-38.37%
90 dana$ 0--

Što je Quad Terminal (QUAD)

Launched in 2018, Quadency is a multi-exchange trading platform allowing users to create, test, and deploy trading strategies.

Resurs Quad Terminal (QUAD)

Službena web-stranica

Quad Terminal Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Quad Terminal (QUAD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Quad Terminal (QUAD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Quad Terminal.

Provjerite Quad Terminal predviđanje cijene sada!

QUAD u lokalnim valutama

Quad Terminal (QUAD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Quad Terminal (QUAD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o QUAD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Quad Terminal (QUAD)

Koliko Quad Terminal (QUAD) vrijedi danas?
Cijena QUAD uživo u USD je 0.00148967 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena QUAD u USD?
Trenutačna cijena QUAD u USD je $ 0.00148967. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Quad Terminal?
Tržišna kapitalizacija za QUAD je $ 372.53K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za QUAD?
Količina u optjecaju za QUAD je 250.07M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za QUAD?
QUAD je postigao ATH cijenu od 0.085643 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za QUAD?
QUAD je vidio ATL cijenu od 0.00136074 USD.
Koliki je obujam trgovanja za QUAD?
24-satni obujam trgovanja za QUAD je -- USD.
Hoće li QUAD još narasti ove godine?
QUAD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte QUAD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:25:06 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

