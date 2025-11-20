Qstay Cijena danas

Trenutačna cijena Qstay (QSTAY) danas je --, s promjenom od 12.70% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije QSTAY u USD je -- po QSTAY.

Qstay trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 455,904, s količinom u optjecaju od 999.25M QSTAY. Tijekom posljednja 24 sata, QSTAY trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00575394, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, QSTAY se kretao -6.21% u posljednjem satu i +9.26% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Qstay (QSTAY)

Tržišna kapitalizacija $ 455.90K$ 455.90K $ 455.90K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 455.90K$ 455.90K $ 455.90K Količina u optjecaju 999.25M 999.25M 999.25M Ukupna količina 999,246,146.96564 999,246,146.96564 999,246,146.96564

Trenutačna tržišna kapitalizacija Qstay je $ 455.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QSTAY je 999.25M, s ukupnom količinom od 999246146.96564. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 455.90K.