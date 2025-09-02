QSTAR (Q*) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00011771 $ 0.00011771 $ 0.00011771 24-satna najniža cijena $ 0.00013946 $ 0.00013946 $ 0.00013946 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00011771$ 0.00011771 $ 0.00011771 24-satna najviša cijena $ 0.00013946$ 0.00013946 $ 0.00013946 Najviša cijena ikada $ 0.00094186$ 0.00094186 $ 0.00094186 Najniža cijena $ 0.00005075$ 0.00005075 $ 0.00005075 Promjena cijene (1H) +0.65% Promjena cijene (1D) -11.17% Promjena cijene (7D) -12.25% Promjena cijene (7D) -12.25%

QSTAR (Q*) cijena u stvarnom vremenu je $0.00012257. Tijekom protekla 24 sata, Q*trgovalo je između najniže cijene $ 0.00011771 i najviše cijene $ 0.00013946, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena Q* je $ 0.00094186, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00005075.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, Q* se promijenio za +0.65% u posljednjih sat vremena, -11.17% u posljednjih 24 sata i -12.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu QSTAR (Q*)

Tržišna kapitalizacija $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Količina u optjecaju 9.60B 9.60B 9.60B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija QSTAR je $ 1.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju Q* je 9.60B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.22M.