QMind (QMIND) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01577765$ 0.01577765 $ 0.01577765 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.26% Promjena cijene (7D) -0.21% Promjena cijene (7D) -0.21%

QMind (QMIND) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, QMINDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QMIND je $ 0.01577765, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QMIND se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.26% u posljednjih 24 sata i -0.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu QMind (QMIND)

Tržišna kapitalizacija $ 52.38K$ 52.38K $ 52.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 52.38K$ 52.38K $ 52.38K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija QMind je $ 52.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QMIND je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 52.38K.