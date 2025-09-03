Više o QMIND

QMind Logotip

QMind Cijena (QMIND)

Neuvršten

1 QMIND u USD cijena uživo:

$0.00052383
-0.20%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena QMind (QMIND)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:35:29 (UTC+8)

QMind (QMIND) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0

$ 0

$ 0.01577765

$ 0

--

-0.26%

-0.21%

-0.21%

QMind (QMIND) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, QMINDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QMIND je $ 0.01577765, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QMIND se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.26% u posljednjih 24 sata i -0.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu QMind (QMIND)

$ 52.38K

--

$ 52.38K

100.00M

100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija QMind je $ 52.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QMIND je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 52.38K.

QMind (QMIND) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz QMind u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz QMind u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz QMind u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz QMind u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.26%
30 dana$ 0+14.73%
60 dana$ 0+60.28%
90 dana$ 0--

Što je QMind (QMIND)

QMind is the next-generation platform where Quantum-inspired AI meets the blockchain revolution. It leverages advanced artificial intelligence and quantum principles to deliver cutting-edge predictive analytics, personalized DeFi tools, and interactive AI-driven assistance for crypto enthusiasts and traders. QMind’s mission is to redefine decision-making in DeFi by combining the probabilistic power of quantum-inspired models with the intelligence of AI. By unlocking the hidden patterns in blockchain data, QMind empowers users with the tools to make smarter, faster, and more informed financial decisions.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs QMind (QMIND)

Službena web-stranica

QMind Predviđanje cijene (USD)

Koliko će QMind (QMIND) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših QMind (QMIND) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za QMind.

Provjerite QMind predviđanje cijene sada!

QMIND u lokalnim valutama

QMind (QMIND) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike QMind (QMIND) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o QMIND opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o QMind (QMIND)

Koliko QMind (QMIND) vrijedi danas?
Cijena QMIND uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena QMIND u USD?
Trenutačna cijena QMIND u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija QMind?
Tržišna kapitalizacija za QMIND je $ 52.38K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za QMIND?
Količina u optjecaju za QMIND je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za QMIND?
QMIND je postigao ATH cijenu od 0.01577765 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za QMIND?
QMIND je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za QMIND?
24-satni obujam trgovanja za QMIND je -- USD.
Hoće li QMIND još narasti ove godine?
QMIND mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte QMIND predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.