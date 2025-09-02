Qmall (QMALL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00356863, 24-satna najviša cijena $ 0.0041665, Najviša cijena ikada $ 1.36, Najniža cijena $ 0.00356863, Promjena cijene (1H) +0.28%, Promjena cijene (1D) -13.68%, Promjena cijene (7D) -88.40%

Qmall (QMALL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00359526. Tijekom protekla 24 sata, QMALLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00356863 i najviše cijene $ 0.0041665, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QMALL je $ 1.36, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00356863.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QMALL se promijenio za +0.28% u posljednjih sat vremena, -13.68% u posljednjih 24 sata i -88.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Qmall (QMALL)

Tržišna kapitalizacija $ 254.37K, Obujam (24 sata) --, Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 359.99K, Količina u optjecaju 70.66M, Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Qmall je $ 254.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QMALL je 70.66M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 359.99K.