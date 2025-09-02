Više o QMALL

QMALL Informacije o cijeni

QMALL Službena web stranica

QMALL Tokenomija

QMALL Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Qmall Logotip

Qmall Cijena (QMALL)

Neuvršten

1 QMALL u USD cijena uživo:

$0.00359526
$0.00359526$0.00359526
-13.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Qmall (QMALL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:45:27 (UTC+8)

Qmall (QMALL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00356863
$ 0.00356863$ 0.00356863
24-satna najniža cijena
$ 0.0041665
$ 0.0041665$ 0.0041665
24-satna najviša cijena

$ 0.00356863
$ 0.00356863$ 0.00356863

$ 0.0041665
$ 0.0041665$ 0.0041665

$ 1.36
$ 1.36$ 1.36

$ 0.00356863
$ 0.00356863$ 0.00356863

+0.28%

-13.68%

-88.40%

-88.40%

Qmall (QMALL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00359526. Tijekom protekla 24 sata, QMALLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00356863 i najviše cijene $ 0.0041665, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QMALL je $ 1.36, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00356863.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QMALL se promijenio za +0.28% u posljednjih sat vremena, -13.68% u posljednjih 24 sata i -88.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Qmall (QMALL)

$ 254.37K
$ 254.37K$ 254.37K

--
----

$ 359.99K
$ 359.99K$ 359.99K

70.66M
70.66M 70.66M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Qmall je $ 254.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QMALL je 70.66M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 359.99K.

Qmall (QMALL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Qmall u USD iznosila je $ -0.000569942393211448.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Qmall u USD iznosila je $ -0.0020434461.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Qmall u USD iznosila je $ -0.0017725642.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Qmall u USD iznosila je $ -0.002352841306956121.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000569942393211448-13.68%
30 dana$ -0.0020434461-56.83%
60 dana$ -0.0017725642-49.30%
90 dana$ -0.002352841306956121-39.55%

Što je Qmall (QMALL)

The QMALL token is a service token of the Qmall Exchange, the main application of which is to use it to pay a commission when using the exchange's services, including a trading commission, as well as to obtain additional privileges. The overall goal of creating a QMALL token that goes beyond a specific set of innovations is to provide a more balanced and sustainable ecosystem that takes into account the needs of its users. Having studied the market, we conclude that the main leaders of the cryptocurrency asset market are the representatives of East Asian countries and form their activity at the expense of the exchange. Qmall Exchange team, the Ukrainian cryptocurrency exchange, set itself the goal of creating a token infrastructure that is technically and reputably consistent with the European format and convenient to use the community of Western mentality. Benefits of QMALL token: Exclusive opportunities for the community token; Passive profit with qBox; Buying goods and services from the Qmall Marketplace; Participation in voting for the development of the project

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Qmall (QMALL)

Službena web-stranica

Qmall Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Qmall (QMALL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Qmall (QMALL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Qmall.

Provjerite Qmall predviđanje cijene sada!

QMALL u lokalnim valutama

Qmall (QMALL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Qmall (QMALL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o QMALL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Qmall (QMALL)

Koliko Qmall (QMALL) vrijedi danas?
Cijena QMALL uživo u USD je 0.00359526 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena QMALL u USD?
Trenutačna cijena QMALL u USD je $ 0.00359526. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Qmall?
Tržišna kapitalizacija za QMALL je $ 254.37K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za QMALL?
Količina u optjecaju za QMALL je 70.66M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za QMALL?
QMALL je postigao ATH cijenu od 1.36 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za QMALL?
QMALL je vidio ATL cijenu od 0.00356863 USD.
Koliki je obujam trgovanja za QMALL?
24-satni obujam trgovanja za QMALL je -- USD.
Hoće li QMALL još narasti ove godine?
QMALL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte QMALL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:45:27 (UTC+8)

Qmall (QMALL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.