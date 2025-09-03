QLix (QLIX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 Najniža cijena $ 0.02628833$ 0.02628833 $ 0.02628833 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -12.31% Promjena cijene (7D) -12.31%

QLix (QLIX) cijena u stvarnom vremenu je $0.0389454. Tijekom protekla 24 sata, QLIXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QLIX je $ 1.1, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02628833.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QLIX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -12.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu QLix (QLIX)

Tržišna kapitalizacija $ 38.95K$ 38.95K $ 38.95K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 38.95K$ 38.95K $ 38.95K Količina u optjecaju 1.00M 1.00M 1.00M Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija QLix je $ 38.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QLIX je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.95K.