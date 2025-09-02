Više o QKA

Qkacoin Cijena (QKA)

Neuvršten

1 QKA u USD cijena uživo:

$1.36
$1.36$1.36
+4.90%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Qkacoin (QKA)
Qkacoin (QKA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.3
$ 1.3$ 1.3
24-satna najniža cijena
$ 1.36
$ 1.36$ 1.36
24-satna najviša cijena

$ 1.3
$ 1.3$ 1.3

$ 1.36
$ 1.36$ 1.36

$ 2.5
$ 2.5$ 2.5

$ 0.34457
$ 0.34457$ 0.34457

+0.03%

+4.93%

-7.41%

-7.41%

Qkacoin (QKA) cijena u stvarnom vremenu je $1.36. Tijekom protekla 24 sata, QKAtrgovalo je između najniže cijene $ 1.3 i najviše cijene $ 1.36, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QKA je $ 2.5, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.34457.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QKA se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, +4.93% u posljednjih 24 sata i -7.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Qkacoin (QKA)

$ 43.15M
$ 43.15M$ 43.15M

--
----

$ 43.15M
$ 43.15M$ 43.15M

31.67M
31.67M 31.67M

31,668,129.0
31,668,129.0 31,668,129.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Qkacoin je $ 43.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QKA je 31.67M, s ukupnom količinom od 31668129.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 43.15M.

Qkacoin (QKA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Qkacoin u USD iznosila je $ +0.064111.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Qkacoin u USD iznosila je $ -0.1476182080.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Qkacoin u USD iznosila je $ +1.2036322320.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Qkacoin u USD iznosila je $ +0.7610408693958208.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.064111+4.93%
30 dana$ -0.1476182080-10.85%
60 dana$ +1.2036322320+88.50%
90 dana$ +0.7610408693958208+127.06%

Što je Qkacoin (QKA)

QKA is a meme coin . We are quokka who are found on some smaller islands off the coast of Western Australia, particularly Rottnest Island just off Perth and Bald Island near Albany. Isolated, scattered populations also exist in forest and coastal heath between Perth and Albany. A small colony inhabits a protected area of Two Peoples Bay Nature Reserve. In the mid-2010s, we earned a reputation on the internet as "the world's happiest animal" and symbols of positivity due to our smiles. Many photos of smiling quokka have been taken since gone viral, and the "quokka selfie" has become a popular social media trend, with celebrities such as Chris Hemsworth, Shawn Mendes, Margot Robbie, Roger Federer and Kim Donghyuk of iKON. And we want to protct this most happy quokka.

Resurs Qkacoin (QKA)

Službena web-stranica

Qkacoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Qkacoin (QKA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Qkacoin (QKA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Qkacoin.

Provjerite Qkacoin predviđanje cijene sada!

QKA u lokalnim valutama

Qkacoin (QKA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Qkacoin (QKA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o QKA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Qkacoin (QKA)

Koliko Qkacoin (QKA) vrijedi danas?
Cijena QKA uživo u USD je 1.36 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena QKA u USD?
Trenutačna cijena QKA u USD je $ 1.36. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Qkacoin?
Tržišna kapitalizacija za QKA je $ 43.15M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za QKA?
Količina u optjecaju za QKA je 31.67M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za QKA?
QKA je postigao ATH cijenu od 2.5 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za QKA?
QKA je vidio ATL cijenu od 0.34457 USD.
Koliki je obujam trgovanja za QKA?
24-satni obujam trgovanja za QKA je -- USD.
Hoće li QKA još narasti ove godine?
QKA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte QKA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

