Qkacoin (QKA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.3 $ 1.3 $ 1.3 24-satna najniža cijena $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.3$ 1.3 $ 1.3 24-satna najviša cijena $ 1.36$ 1.36 $ 1.36 Najviša cijena ikada $ 2.5$ 2.5 $ 2.5 Najniža cijena $ 0.34457$ 0.34457 $ 0.34457 Promjena cijene (1H) +0.03% Promjena cijene (1D) +4.93% Promjena cijene (7D) -7.41% Promjena cijene (7D) -7.41%

Qkacoin (QKA) cijena u stvarnom vremenu je $1.36. Tijekom protekla 24 sata, QKAtrgovalo je između najniže cijene $ 1.3 i najviše cijene $ 1.36, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QKA je $ 2.5, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.34457.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QKA se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, +4.93% u posljednjih 24 sata i -7.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Qkacoin (QKA)

Tržišna kapitalizacija $ 43.15M$ 43.15M $ 43.15M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 43.15M$ 43.15M $ 43.15M Količina u optjecaju 31.67M 31.67M 31.67M Ukupna količina 31,668,129.0 31,668,129.0 31,668,129.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Qkacoin je $ 43.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QKA je 31.67M, s ukupnom količinom od 31668129.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 43.15M.