Qi Dao Cijena danas

Trenutačna cijena Qi Dao (QI) danas je $ 0.01676445, s promjenom od 0.79% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije QI u USD je $ 0.01676445 po QI.

Qi Dao trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,454,974, s količinom u optjecaju od 146.44M QI. Tijekom posljednja 24 sata, QI trgovao je između $ 0.01492297 (niska) i $ 0.01689809 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 6.09, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00255096.

U kratkoročnim performansama, QI se kretao +0.58% u posljednjem satu i -9.72% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Qi Dao (QI)

Tržišna kapitalizacija $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.35M$ 3.35M $ 3.35M Količina u optjecaju 146.44M 146.44M 146.44M Ukupna količina 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Qi Dao je $ 2.45M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QI je 146.44M, s ukupnom količinom od 200000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.35M.