QHUB (QHUB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.37$ 1.37 $ 1.37 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.03% Promjena cijene (1D) +1.35% Promjena cijene (7D) +2.22% Promjena cijene (7D) +2.22%

QHUB (QHUB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, QHUBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QHUB je $ 1.37, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QHUB se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, +1.35% u posljednjih 24 sata i +2.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu QHUB (QHUB)

Tržišna kapitalizacija $ 40.28K$ 40.28K $ 40.28K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 293.69K$ 293.69K $ 293.69K Količina u optjecaju 137.16M 137.16M 137.16M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija QHUB je $ 40.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QHUB je 137.16M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 293.69K.