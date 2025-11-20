Qace Dynamics Cijena danas

Trenutačna cijena Qace Dynamics (QACE) danas je $ 0.00683688, s promjenom od 1.53% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije QACE u USD je $ 0.00683688 po QACE.

Qace Dynamics trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,828,131, s količinom u optjecaju od 1.00B QACE. Tijekom posljednja 24 sata, QACE trgovao je između $ 0.00647841 (niska) i $ 0.00700758 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.056435, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00647841.

U kratkoročnim performansama, QACE se kretao +0.58% u posljednjem satu i -40.09% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Qace Dynamics (QACE)

Tržišna kapitalizacija $ 6.83M$ 6.83M $ 6.83M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.83M$ 6.83M $ 6.83M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Qace Dynamics je $ 6.83M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QACE je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.83M.