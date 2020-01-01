PYRATE (PYRATE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PYRATE (PYRATE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PYRATE (PYRATE) Informacije $PYRATE is a degen meme & dApp ecosystem that provides everyone in Web3 with useful utility, created to overtake corrupt banks, governments and soulless influencers. We're the resistance to the new world order of feminized men, scams and lies. As a project and a community of loyal supporters, our main goal is reaching $69mil market cap and changing the world for the better through developing useful and usable utility that makes people's lives better. Službena web stranica: https://pyrate.fun Kupi PYRATE odmah!

PYRATE (PYRATE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PYRATE (PYRATE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 148.63K $ 148.63K $ 148.63K Ukupna količina: $ 983.30M $ 983.30M $ 983.30M Količina u optjecaju: $ 983.30M $ 983.30M $ 983.30M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 148.63K $ 148.63K $ 148.63K Povijesni maksimum: $ 0.00300267 $ 0.00300267 $ 0.00300267 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00015071 $ 0.00015071 $ 0.00015071 Saznajte više o cijeni PYRATE (PYRATE)

PYRATE (PYRATE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PYRATE (PYRATE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PYRATE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PYRATE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PYRATE tokena, istražite PYRATE cijenu tokena uživo!

PYRATE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PYRATE? Naša PYRATE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PYRATE predviđanje cijene tokena odmah!

