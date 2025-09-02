Više o PYRATE

PYRATE Cijena (PYRATE)

Neuvršten

1 PYRATE u USD cijena uživo:

$0.00016513
-4.70%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena PYRATE (PYRATE)
PYRATE (PYRATE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.00300267
$ 0
-1.03%

-4.71%

-17.53%

-17.53%

PYRATE (PYRATE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PYRATEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PYRATE je $ 0.00300267, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PYRATE se promijenio za -1.03% u posljednjih sat vremena, -4.71% u posljednjih 24 sata i -17.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PYRATE (PYRATE)

$ 162.39K
--
$ 162.39K
983.43M
983,434,660.4565176
Trenutačna tržišna kapitalizacija PYRATE je $ 162.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PYRATE je 983.43M, s ukupnom količinom od 983434660.4565176. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 162.39K.

PYRATE (PYRATE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PYRATE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PYRATE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PYRATE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PYRATE u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-4.71%
30 dana$ 0-21.46%
60 dana$ 0-41.01%
90 dana$ 0--

Što je PYRATE (PYRATE)

$PYRATE is a degen meme & dApp ecosystem that provides everyone in Web3 with useful utility, created to overtake corrupt banks, governments and soulless influencers. We're the resistance to the new world order of feminized men, scams and lies. As a project and a community of loyal supporters, our main goal is reaching $69mil market cap and changing the world for the better through developing useful and usable utility that makes people's lives better.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs PYRATE (PYRATE)

Službena web-stranica

PYRATE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PYRATE (PYRATE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PYRATE (PYRATE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PYRATE.

Provjerite PYRATE predviđanje cijene sada!

PYRATE u lokalnim valutama

PYRATE (PYRATE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PYRATE (PYRATE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PYRATE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PYRATE (PYRATE)

Koliko PYRATE (PYRATE) vrijedi danas?
Cijena PYRATE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PYRATE u USD?
Trenutačna cijena PYRATE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PYRATE?
Tržišna kapitalizacija za PYRATE je $ 162.39K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PYRATE?
Količina u optjecaju za PYRATE je 983.43M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PYRATE?
PYRATE je postigao ATH cijenu od 0.00300267 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PYRATE?
PYRATE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PYRATE?
24-satni obujam trgovanja za PYRATE je -- USD.
Hoće li PYRATE još narasti ove godine?
PYRATE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PYRATE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.