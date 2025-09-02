PYRATE (PYRATE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00300267$ 0.00300267 $ 0.00300267 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.03% Promjena cijene (1D) -4.71% Promjena cijene (7D) -17.53% Promjena cijene (7D) -17.53%

PYRATE (PYRATE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PYRATEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PYRATE je $ 0.00300267, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PYRATE se promijenio za -1.03% u posljednjih sat vremena, -4.71% u posljednjih 24 sata i -17.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PYRATE (PYRATE)

Tržišna kapitalizacija $ 162.39K$ 162.39K $ 162.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 162.39K$ 162.39K $ 162.39K Količina u optjecaju 983.43M 983.43M 983.43M Ukupna količina 983,434,660.4565176 983,434,660.4565176 983,434,660.4565176

Trenutačna tržišna kapitalizacija PYRATE je $ 162.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PYRATE je 983.43M, s ukupnom količinom od 983434660.4565176. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 162.39K.