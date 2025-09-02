Pussy Financial (PUSSY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.48% Promjena cijene (1D) +0.14% Promjena cijene (7D) -2.44% Promjena cijene (7D) -2.44%

Pussy Financial (PUSSY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PUSSYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PUSSY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PUSSY se promijenio za +0.48% u posljednjih sat vremena, +0.14% u posljednjih 24 sata i -2.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pussy Financial (PUSSY)

Tržišna kapitalizacija $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.69M$ 2.69M $ 2.69M Količina u optjecaju 218.40B 218.40B 218.40B Ukupna količina 420,000,000,000.0 420,000,000,000.0 420,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pussy Financial je $ 1.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PUSSY je 218.40B, s ukupnom količinom od 420000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.69M.