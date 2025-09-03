PUSO (PUSO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01738635 $ 0.01738635 $ 0.01738635 24-satna najniža cijena $ 0.01756522 $ 0.01756522 $ 0.01756522 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01738635$ 0.01738635 $ 0.01738635 24-satna najviša cijena $ 0.01756522$ 0.01756522 $ 0.01756522 Najviša cijena ikada $ 0.01932156$ 0.01932156 $ 0.01932156 Najniža cijena $ 0.01539815$ 0.01539815 $ 0.01539815 Promjena cijene (1H) +0.11% Promjena cijene (1D) -0.05% Promjena cijene (7D) -0.61% Promjena cijene (7D) -0.61%

PUSO (PUSO) cijena u stvarnom vremenu je $0.01748163. Tijekom protekla 24 sata, PUSOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01738635 i najviše cijene $ 0.01756522, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PUSO je $ 0.01932156, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01539815.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PUSO se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, -0.05% u posljednjih 24 sata i -0.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PUSO (PUSO)

Tržišna kapitalizacija $ 93.65K$ 93.65K $ 93.65K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 93.65K$ 93.65K $ 93.65K Količina u optjecaju 5.36M 5.36M 5.36M Ukupna količina 5,356,697.286782918 5,356,697.286782918 5,356,697.286782918

Trenutačna tržišna kapitalizacija PUSO je $ 93.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PUSO je 5.36M, s ukupnom količinom od 5356697.286782918. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 93.65K.