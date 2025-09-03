Purple Toshi (POSHI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.13% Promjena cijene (1D) +8.03% Promjena cijene (7D) +3.32% Promjena cijene (7D) +3.32%

Purple Toshi (POSHI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, POSHItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POSHI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POSHI se promijenio za +0.13% u posljednjih sat vremena, +8.03% u posljednjih 24 sata i +3.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Purple Toshi (POSHI)

Tržišna kapitalizacija $ 8.55K$ 8.55K $ 8.55K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.55K$ 8.55K $ 8.55K Količina u optjecaju 419.40B 419.40B 419.40B Ukupna količina 419,395,041,429.5633 419,395,041,429.5633 419,395,041,429.5633

Trenutačna tržišna kapitalizacija Purple Toshi je $ 8.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POSHI je 419.40B, s ukupnom količinom od 419395041429.5633. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.55K.