PURPLE PEPE (PURPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.19% Promjena cijene (1D) -1.13% Promjena cijene (7D) +6.12% Promjena cijene (7D) +6.12%

PURPLE PEPE (PURPE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PURPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PURPE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PURPE se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, -1.13% u posljednjih 24 sata i +6.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PURPLE PEPE (PURPE)

Tržišna kapitalizacija $ 14.70M$ 14.70M $ 14.70M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.70M$ 14.70M $ 14.70M Količina u optjecaju 420.69B 420.69B 420.69B Ukupna količina 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PURPLE PEPE je $ 14.70M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PURPE je 420.69B, s ukupnom količinom od 420690000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.70M.