Purple (PURPLE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00307484$ 0.00307484 $ 0.00307484 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.77% Promjena cijene (1D) -1.60% Promjena cijene (7D) -11.24% Promjena cijene (7D) -11.24%

Purple (PURPLE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PURPLEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PURPLE je $ 0.00307484, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PURPLE se promijenio za -1.77% u posljednjih sat vremena, -1.60% u posljednjih 24 sata i -11.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Purple (PURPLE)

Tržišna kapitalizacija $ 368.98K$ 368.98K $ 368.98K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 368.98K$ 368.98K $ 368.98K Količina u optjecaju 999.66M 999.66M 999.66M Ukupna količina 999,659,039.9102403 999,659,039.9102403 999,659,039.9102403

Trenutačna tržišna kapitalizacija Purple je $ 368.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PURPLE je 999.66M, s ukupnom količinom od 999659039.9102403. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 368.98K.