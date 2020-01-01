PureFi (UFI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PureFi (UFI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PureFi (UFI) Informacije PureFi Protocol - the one-stop compliance protocol for DeFi PureFi (UFI) is on the mission to bridge a gap between TradFi (Traditional Finance) and DeFi (Decentralized Finance) to facilitate real mass adoption.Its a decentralized protocol that maintains users’ anonymity through Zero-Proof Knowledge architecture. PureFi provides compliance tools (AML, KYC) through Verifiable Credentials & Self Sovereign Identity to protect entities and investors against dirty money risks while interacting with DeFi projects. We will enable institutional investors to participate in a growing DeFi sector through these needed sets of tools. Službena web stranica: https://purefi.io/ Kupi UFI odmah!

PureFi (UFI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PureFi (UFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 730.31K $ 730.31K $ 730.31K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 93.47M $ 93.47M $ 93.47M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 781.36K $ 781.36K $ 781.36K Povijesni maksimum: $ 0.575568 $ 0.575568 $ 0.575568 Povijesni minimum: $ 0.00300272 $ 0.00300272 $ 0.00300272 Trenutna cijena: $ 0.00781362 $ 0.00781362 $ 0.00781362 Saznajte više o cijeni PureFi (UFI)

PureFi (UFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PureFi (UFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UFI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UFI tokena, istražite UFI cijenu tokena uživo!

