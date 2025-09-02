PureFi (UFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00300272 $ 0.00300272 $ 0.00300272 24-satna najniža cijena $ 0.01352084 $ 0.01352084 $ 0.01352084 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00300272$ 0.00300272 $ 0.00300272 24-satna najviša cijena $ 0.01352084$ 0.01352084 $ 0.01352084 Najviša cijena ikada $ 0.575568$ 0.575568 $ 0.575568 Najniža cijena $ 0.00300272$ 0.00300272 $ 0.00300272 Promjena cijene (1H) -0.12% Promjena cijene (1D) +2.23% Promjena cijene (7D) -1.19% Promjena cijene (7D) -1.19%

PureFi (UFI) cijena u stvarnom vremenu je $0.01345371. Tijekom protekla 24 sata, UFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00300272 i najviše cijene $ 0.01352084, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UFI je $ 0.575568, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00300272.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UFI se promijenio za -0.12% u posljednjih sat vremena, +2.23% u posljednjih 24 sata i -1.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PureFi (UFI)

Tržišna kapitalizacija $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Količina u optjecaju 93.47M 93.47M 93.47M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PureFi je $ 1.26M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UFI je 93.47M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.35M.