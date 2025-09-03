Pure Unadulterated Bliss Cijena (PUB)
Pure Unadulterated Bliss (PUB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PUBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PUB je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PUB se promijenio za +1.75% u posljednjih sat vremena, -1.96% u posljednjih 24 sata i +4.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Pure Unadulterated Bliss je $ 46.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PUB je 999.81M, s ukupnom količinom od 999811324.685576. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 46.97K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pure Unadulterated Bliss u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pure Unadulterated Bliss u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pure Unadulterated Bliss u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pure Unadulterated Bliss u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|-1.96%
|30 dana
|$ 0
|-2.99%
|60 dana
|$ 0
|-11.04%
|90 dana
|$ 0
|--
$Pub is the facial expression one expresses when experiencing pure unadulterated bliss. It derives from 2chan from the early 2000's based on a character in a japanese manga. $Pub originated from the popular catchphrase meme “Yaranaika?” (Japanese: やらないか?), which translates to "Shall we do it?" This phrase comes from the opening dialogue of Kuso Miso Technique, a Geikomi manga drawn by Yamakawa Junichi. First published in 1987, Kuso Miso Technique appeared in the second issue of Barakomi, a Japanese gay-interest magazine. Subsequently, the manga evolved into a full-blown internet meme on sites like NND and 2channel, using the faces of the characters in the scene and repurposing and recontextualizing the drawing.
