Pure Unadulterated Bliss (PUB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.75% Promjena cijene (1D) -1.96% Promjena cijene (7D) +4.95% Promjena cijene (7D) +4.95%

Pure Unadulterated Bliss (PUB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PUBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PUB je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PUB se promijenio za +1.75% u posljednjih sat vremena, -1.96% u posljednjih 24 sata i +4.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pure Unadulterated Bliss (PUB)

Tržišna kapitalizacija $ 46.97K$ 46.97K $ 46.97K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 46.97K$ 46.97K $ 46.97K Količina u optjecaju 999.81M 999.81M 999.81M Ukupna količina 999,811,324.685576 999,811,324.685576 999,811,324.685576

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pure Unadulterated Bliss je $ 46.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PUB je 999.81M, s ukupnom količinom od 999811324.685576. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 46.97K.