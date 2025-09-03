Puppet on Sol (PUPPET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00706442$ 0.00706442 $ 0.00706442 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.38% Promjena cijene (7D) +0.38%

Puppet on Sol (PUPPET) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PUPPETtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PUPPET je $ 0.00706442, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PUPPET se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Puppet on Sol (PUPPET)

Tržišna kapitalizacija $ 11.73K$ 11.73K $ 11.73K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.73K$ 11.73K $ 11.73K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,998.0 999,999,998.0 999,999,998.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Puppet on Sol je $ 11.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PUPPET je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999998.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.73K.