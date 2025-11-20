PunkStrategy Cijena danas

Trenutačna cijena PunkStrategy (PNKSTR) danas je $ 0.03325281, s promjenom od 9.55% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PNKSTR u USD je $ 0.03325281 po PNKSTR.

PunkStrategy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 31,506,225, s količinom u optjecaju od 947.69M PNKSTR. Tijekom posljednja 24 sata, PNKSTR trgovao je između $ 0.02697034 (niska) i $ 0.03378598 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.31653, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00698235.

U kratkoročnim performansama, PNKSTR se kretao +0.01% u posljednjem satu i -8.62% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu PunkStrategy (PNKSTR)

Tržišna kapitalizacija $ 31.51M
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 31.51M
Količina u optjecaju 947.69M
Ukupna količina 947,688,924.7383208

