Punkko (PUN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PUNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PUN je $ 0.00347832, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PUN se promijenio za +0.41% u posljednjih sat vremena, +0.98% u posljednjih 24 sata i +3.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Trenutačna tržišna kapitalizacija Punkko je $ 17.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PUN je 996.72M, s ukupnom količinom od 996717339.068704. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.92K.