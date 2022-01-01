PunkCity (PUNK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PunkCity (PUNK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

What is the project about? Decentralised gaming ecosystem What makes your project unique? Direct telegram integration of gamefi products in Telegram History of your project. Launched in 2022 with successful NFT collection with total volume arround 3 million usd. From this moment team started building gamefi ecosystem. After gaining traction and testing models, token $punk was launched. It's serves as universal ecosystem token. What's next for your project? Launching new games in our ecosystem. What can your token be used for? For PVP battles, for buying in game web 3 assets and repairing them. Službena web stranica: https://tonpunks.org/ Bijela knjiga: https://t.me/TONPunksENG/144

PunkCity (PUNK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PunkCity (PUNK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Ukupna količina: $ 49.79M $ 49.79M $ 49.79M Količina u optjecaju: $ 42.27M $ 42.27M $ 42.27M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Povijesni maksimum: $ 4.48 $ 4.48 $ 4.48 Povijesni minimum: $ 0.03649545 $ 0.03649545 $ 0.03649545 Trenutna cijena: $ 0.03655608 $ 0.03655608 $ 0.03655608 Saznajte više o cijeni PunkCity (PUNK)

PunkCity (PUNK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PunkCity (PUNK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PUNK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PUNK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PUNK tokena, istražite PUNK cijenu tokena uživo!

