PunkCity Cijena (PUNK)

1 PUNK u USD cijena uživo:

$0.03837321
$0.03837321
+0.20%1D
Grafikon aktualnih cijena PunkCity (PUNK)
PunkCity (PUNK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.14%

+0.24%

-3.47%

-3.47%

PunkCity (PUNK) cijena u stvarnom vremenu je $0.03837321. Tijekom protekla 24 sata, PUNK je trgovalo između najniže cijene $0.03765142 i najviše cijene $0.03849886, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PUNK je $4.48, dok je najniža cijena svih vremena $0.03667145.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PUNK se promijenio za +0.14% u posljednjih sat vremena, +0.24% u posljednjih 24 sata i -3.47% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu PunkCity (PUNK)

Trenutačna tržišna kapitalizacija PunkCity je $1.62M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PUNK je 42.27M, s ukupnom količinom od 49,785,799.53. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $1.91M.

PunkCity (PUNK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PunkCity u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PunkCity u USD iznosila je $ -0.0115832182.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PunkCity u USD iznosila je $ -0.0202602874.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PunkCity u USD iznosila je $ -0.07062352013231001.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.24%
30 dana$ -0.0115832182-30.18%
60 dana$ -0.0202602874-52.79%
90 dana$ -0.07062352013231001-64.79%

Što je PunkCity (PUNK)

What is the project about? Decentralised gaming ecosystem What makes your project unique? Direct telegram integration of gamefi products in Telegram History of your project. Launched in 2022 with successful NFT collection with total volume arround 3 million usd. From this moment team started building gamefi ecosystem. After gaining traction and testing models, token $punk was launched. It’s serves as universal ecosystem token. What’s next for your project? Launching new games in our ecosystem. What can your token be used for? For PVP battles, for buying in game web 3 assets and repairing them.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

PunkCity Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PunkCity (PUNK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PunkCity (PUNK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PunkCity.

Provjerite PunkCity predviđanje cijene sada!

PUNK u lokalnim valutama

PunkCity (PUNK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PunkCity (PUNK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PUNK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PunkCity (PUNK)

Koliko PunkCity (PUNK) vrijedi danas?
Cijena PUNK uživo u USD je 0.03837321 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PUNK u USD?
Trenutačna cijena PUNK u USD je $ 0.03837321. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PunkCity?
Tržišna kapitalizacija za PUNK je $ 1.62M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PUNK?
Količina u optjecaju za PUNK je 42.27M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PUNK?
PUNK je postigao ATH cijenu od 4.48 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PUNK?
PUNK je vidio ATL cijenu od 0.03667145 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PUNK?
24-satni obujam trgovanja za PUNK je -- USD.
Hoće li PUNK još narasti ove godine?
PUNK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PUNK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.