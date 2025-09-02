PunkCity (PUNK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03765142 $ 0.03765142 $ 0.03765142 24-satna najniža cijena $ 0.03849886 $ 0.03849886 $ 0.03849886 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.03765142$ 0.03765142 $ 0.03765142 24-satna najviša cijena $ 0.03849886$ 0.03849886 $ 0.03849886 Najviša cijena ikada $ 4.48$ 4.48 $ 4.48 Najniža cijena $ 0.03667145$ 0.03667145 $ 0.03667145 Promjena cijene (1H) +0.14% Promjena cijene (1D) +0.24% Promjena cijene (7D) -3.47% Promjena cijene (7D) -3.47%

PunkCity (PUNK) cijena u stvarnom vremenu je $0.03837321. Tijekom protekla 24 sata, PUNKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03765142 i najviše cijene $ 0.03849886, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PUNK je $ 4.48, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03667145.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PUNK se promijenio za +0.14% u posljednjih sat vremena, +0.24% u posljednjih 24 sata i -3.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PunkCity (PUNK)

Tržišna kapitalizacija $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Količina u optjecaju 42.27M 42.27M 42.27M Ukupna količina 49,785,799.53196578 49,785,799.53196578 49,785,799.53196578

Trenutačna tržišna kapitalizacija PunkCity je $ 1.62M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PUNK je 42.27M, s ukupnom količinom od 49785799.53196578. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.91M.