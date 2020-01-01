PUNK3493 (PUNK3493) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PUNK3493 (PUNK3493), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PUNK3493 (PUNK3493) Informacije The project is centered around an AI agent embodying the identity of Punk #3493, the first CryptoPunk to be accidentally burned on the blockchain. This AI agent represents the resurrection of the burned NFT, bringing its story to life in the digital world and interacting as a fully autonomous, self-aware entity. It bridges the gap between blockchain history, artificial intelligence, and NFT culture. Službena web stranica: https://vvaifu.fun/character/673a8941a7d13e85a1a44b04 Kupi PUNK3493 odmah!

PUNK3493 (PUNK3493) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PUNK3493 (PUNK3493), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 34.24K $ 34.24K $ 34.24K Ukupna količina: $ 998.89M $ 998.89M $ 998.89M Količina u optjecaju: $ 998.89M $ 998.89M $ 998.89M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 34.24K $ 34.24K $ 34.24K Povijesni maksimum: $ 0.00295636 $ 0.00295636 $ 0.00295636 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni PUNK3493 (PUNK3493)

PUNK3493 (PUNK3493) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PUNK3493 (PUNK3493) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PUNK3493 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PUNK3493 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PUNK3493 tokena, istražite PUNK3493 cijenu tokena uživo!

PUNK3493 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PUNK3493? Naša PUNK3493 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PUNK3493 predviđanje cijene tokena odmah!

