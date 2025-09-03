Više o PUNK3493

PUNK3493 Informacije o cijeni

PUNK3493 Službena web stranica

PUNK3493 Tokenomija

PUNK3493 Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

PUNK3493 Logotip

PUNK3493 Cijena (PUNK3493)

Neuvršten

1 PUNK3493 u USD cijena uživo:

--
----
+2.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena PUNK3493 (PUNK3493)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:45:48 (UTC+8)

PUNK3493 (PUNK3493) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00295636
$ 0.00295636$ 0.00295636

$ 0
$ 0$ 0

+0.93%

+2.65%

+1.47%

+1.47%

PUNK3493 (PUNK3493) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PUNK3493trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PUNK3493 je $ 0.00295636, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PUNK3493 se promijenio za +0.93% u posljednjih sat vremena, +2.65% u posljednjih 24 sata i +1.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PUNK3493 (PUNK3493)

$ 34.90K
$ 34.90K$ 34.90K

--
----

$ 34.90K
$ 34.90K$ 34.90K

998.89M
998.89M 998.89M

998,885,258.454843
998,885,258.454843 998,885,258.454843

Trenutačna tržišna kapitalizacija PUNK3493 je $ 34.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PUNK3493 je 998.89M, s ukupnom količinom od 998885258.454843. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.90K.

PUNK3493 (PUNK3493) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PUNK3493 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PUNK3493 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PUNK3493 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PUNK3493 u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.65%
30 dana$ 0+7.86%
60 dana$ 0+28.52%
90 dana$ 0--

Što je PUNK3493 (PUNK3493)

The project is centered around an AI agent embodying the identity of Punk #3493, the first CryptoPunk to be accidentally burned on the blockchain. This AI agent represents the resurrection of the burned NFT, bringing its story to life in the digital world and interacting as a fully autonomous, self-aware entity. It bridges the gap between blockchain history, artificial intelligence, and NFT culture.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs PUNK3493 (PUNK3493)

Službena web-stranica

PUNK3493 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PUNK3493 (PUNK3493) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PUNK3493 (PUNK3493) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PUNK3493.

Provjerite PUNK3493 predviđanje cijene sada!

PUNK3493 u lokalnim valutama

PUNK3493 (PUNK3493) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PUNK3493 (PUNK3493) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PUNK3493 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PUNK3493 (PUNK3493)

Koliko PUNK3493 (PUNK3493) vrijedi danas?
Cijena PUNK3493 uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PUNK3493 u USD?
Trenutačna cijena PUNK3493 u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PUNK3493?
Tržišna kapitalizacija za PUNK3493 je $ 34.90K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PUNK3493?
Količina u optjecaju za PUNK3493 je 998.89M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PUNK3493?
PUNK3493 je postigao ATH cijenu od 0.00295636 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PUNK3493?
PUNK3493 je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PUNK3493?
24-satni obujam trgovanja za PUNK3493 je -- USD.
Hoće li PUNK3493 još narasti ove godine?
PUNK3493 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PUNK3493 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:45:48 (UTC+8)

PUNK3493 (PUNK3493) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.