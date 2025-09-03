PUNK3493 (PUNK3493) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00295636$ 0.00295636 $ 0.00295636 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.93% Promjena cijene (1D) +2.65% Promjena cijene (7D) +1.47% Promjena cijene (7D) +1.47%

PUNK3493 (PUNK3493) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PUNK3493trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PUNK3493 je $ 0.00295636, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PUNK3493 se promijenio za +0.93% u posljednjih sat vremena, +2.65% u posljednjih 24 sata i +1.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PUNK3493 (PUNK3493)

Tržišna kapitalizacija $ 34.90K$ 34.90K $ 34.90K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 34.90K$ 34.90K $ 34.90K Količina u optjecaju 998.89M 998.89M 998.89M Ukupna količina 998,885,258.454843 998,885,258.454843 998,885,258.454843

Trenutačna tržišna kapitalizacija PUNK3493 je $ 34.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PUNK3493 je 998.89M, s ukupnom količinom od 998885258.454843. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.90K.