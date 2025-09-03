PUNK (SPUNK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01938285$ 0.01938285 $ 0.01938285 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +4.11% Promjena cijene (7D) +2.72% Promjena cijene (7D) +2.72%

PUNK (SPUNK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SPUNKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPUNK je $ 0.01938285, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPUNK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +4.11% u posljednjih 24 sata i +2.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PUNK (SPUNK)

Tržišna kapitalizacija $ 63.90K$ 63.90K $ 63.90K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 63.90K$ 63.90K $ 63.90K Količina u optjecaju 95.51M 95.51M 95.51M Ukupna količina 95,511,640.1351717 95,511,640.1351717 95,511,640.1351717

Trenutačna tržišna kapitalizacija PUNK je $ 63.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPUNK je 95.51M, s ukupnom količinom od 95511640.1351717. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 63.90K.