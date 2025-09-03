Više o SPUNK

PUNK Logotip

PUNK Cijena (SPUNK)

Neuvršten

1 SPUNK u USD cijena uživo:

$0.00066906
$0.00066906$0.00066906
+4.10%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena PUNK (SPUNK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:21:18 (UTC+8)

PUNK (SPUNK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01938285
$ 0.01938285$ 0.01938285

$ 0
$ 0$ 0

--

+4.11%

+2.72%

+2.72%

PUNK (SPUNK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SPUNKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPUNK je $ 0.01938285, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPUNK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +4.11% u posljednjih 24 sata i +2.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PUNK (SPUNK)

$ 63.90K
$ 63.90K$ 63.90K

--
----

$ 63.90K
$ 63.90K$ 63.90K

95.51M
95.51M 95.51M

95,511,640.1351717
95,511,640.1351717 95,511,640.1351717

Trenutačna tržišna kapitalizacija PUNK je $ 63.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPUNK je 95.51M, s ukupnom količinom od 95511640.1351717. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 63.90K.

PUNK (SPUNK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PUNK u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PUNK u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PUNK u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PUNK u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+4.11%
30 dana$ 0-6.60%
60 dana$ 0-14.06%
90 dana$ 0--

Što je PUNK (SPUNK)

$PUNK is a meme token launched on the Solana network and managed by the community of the Space Punks Club NFT project. $PUNK was designed as a new generation of MEME coins, led and driven by the community but with bigger rewards for the community. With all revenues from $PUNK powered solutions going back to the holders, based on their engagement and staking tiers. $PUNK is a MEME, but one with some serious benefits for the community and holders.

PUNK Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PUNK (SPUNK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PUNK (SPUNK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PUNK.

Provjerite PUNK predviđanje cijene sada!

SPUNK u lokalnim valutama

PUNK (SPUNK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PUNK (SPUNK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SPUNK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PUNK (SPUNK)

Koliko PUNK (SPUNK) vrijedi danas?
Cijena SPUNK uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SPUNK u USD?
Trenutačna cijena SPUNK u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PUNK?
Tržišna kapitalizacija za SPUNK je $ 63.90K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SPUNK?
Količina u optjecaju za SPUNK je 95.51M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SPUNK?
SPUNK je postigao ATH cijenu od 0.01938285 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SPUNK?
SPUNK je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SPUNK?
24-satni obujam trgovanja za SPUNK je -- USD.
Hoće li SPUNK još narasti ove godine?
SPUNK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SPUNK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:21:18 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.