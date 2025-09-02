Pundu (PUNDU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00434332 24-satna najviša cijena $ 0.00459845 Najviša cijena ikada $ 0.02009279 Najniža cijena $ 0.00224062 Promjena cijene (1H) -0.01% Promjena cijene (1D) -1.82% Promjena cijene (7D) +6.07%

Pundu (PUNDU) cijena u stvarnom vremenu je $0.00451062. Tijekom protekla 24 sata, PUNDUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00434332 i najviše cijene $ 0.00459845, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PUNDU je $ 0.02009279, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00224062.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PUNDU se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, -1.82% u posljednjih 24 sata i +6.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pundu (PUNDU)

Tržišna kapitalizacija $ 4.49M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.49M Količina u optjecaju 995.89M Ukupna količina 995,888,253.9346727

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pundu je $ 4.49M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PUNDU je 995.89M, s ukupnom količinom od 995888253.9346727. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.49M.