Pundi X PURSE (PURSE) Tokenomika

Pundi X PURSE (PURSE) Informacije $PURSE, the Pundi X reward token, is now available on both BEP20 and Pundi X Chain. The purpose of the token is to incentivize XPOS usage, expand Pundi X Chain’s ecosystem and increase $PUNDIX value through rewards, gamification (lucky draw / lottery), discount vouchers and redemption for NFTs and other tokens. $PURSE can be sent between Pundi X Chain and Binance Smart Chain. There’s no pre-minted tokens or allocation in any form for the team. All initial supply goes to $PUNDIX holders and for absorbing $NPXSXEM tokens, thus sunsetting our support for $NPXSXEM. Službena web stranica: https://purse.land/ Kupi PURSE odmah!

Pundi X PURSE (PURSE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pundi X PURSE (PURSE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 707.01K $ 707.01K $ 707.01K Ukupna količina: $ 52.44B $ 52.44B $ 52.44B Količina u optjecaju: $ 27.46B $ 27.46B $ 27.46B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Povijesni maksimum: $ 0.00990304 $ 0.00990304 $ 0.00990304 Povijesni minimum: $ 0.00002081 $ 0.00002081 $ 0.00002081 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Pundi X PURSE (PURSE)

Pundi X PURSE (PURSE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pundi X PURSE (PURSE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PURSE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PURSE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PURSE tokena, istražite PURSE cijenu tokena uživo!

