Pundi X PURSE (PURSE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00990304$ 0.00990304 $ 0.00990304 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +22.01% Promjena cijene (1D) +26.81% Promjena cijene (7D) +16.79% Promjena cijene (7D) +16.79%

Pundi X PURSE (PURSE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PURSEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PURSE je $ 0.00990304, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PURSE se promijenio za +22.01% u posljednjih sat vremena, +26.81% u posljednjih 24 sata i +16.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pundi X PURSE (PURSE)

Tržišna kapitalizacija $ 839.32K$ 839.32K $ 839.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Količina u optjecaju 27.46B 27.46B 27.46B Ukupna količina 52,369,117,994.64796 52,369,117,994.64796 52,369,117,994.64796

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pundi X PURSE je $ 839.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PURSE je 27.46B, s ukupnom količinom od 52369117994.64796. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.60M.