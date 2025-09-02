Više o PURSE

Grafikon aktualnih cijena Pundi X PURSE (PURSE)
Pundi X PURSE (PURSE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00990304
$ 0.00990304$ 0.00990304

$ 0
$ 0$ 0

+22.01%

+26.81%

+16.79%

+16.79%

Pundi X PURSE (PURSE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PURSEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PURSE je $ 0.00990304, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PURSE se promijenio za +22.01% u posljednjih sat vremena, +26.81% u posljednjih 24 sata i +16.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pundi X PURSE (PURSE)

$ 839.32K
$ 839.32K$ 839.32K

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

27.46B
27.46B 27.46B

52,369,117,994.64796
52,369,117,994.64796 52,369,117,994.64796

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pundi X PURSE je $ 839.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PURSE je 27.46B, s ukupnom količinom od 52369117994.64796. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.60M.

Pundi X PURSE (PURSE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pundi X PURSE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pundi X PURSE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pundi X PURSE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pundi X PURSE u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+26.81%
30 dana$ 0-20.47%
60 dana$ 0-30.87%
90 dana$ 0--

Što je Pundi X PURSE (PURSE)

$PURSE, the Pundi X reward token, is now available on both BEP20 and Pundi X Chain. The purpose of the token is to incentivize XPOS usage, expand Pundi X Chain’s ecosystem and increase $PUNDIX value through rewards, gamification (lucky draw / lottery), discount vouchers and redemption for NFTs and other tokens. $PURSE can be sent between Pundi X Chain and Binance Smart Chain. There’s no pre-minted tokens or allocation in any form for the team. All initial supply goes to $PUNDIX holders and for absorbing $NPXSXEM tokens, thus sunsetting our support for $NPXSXEM.

Resurs Pundi X PURSE (PURSE)

Pundi X PURSE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pundi X PURSE (PURSE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pundi X PURSE (PURSE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pundi X PURSE.

Provjerite Pundi X PURSE predviđanje cijene sada!

PURSE u lokalnim valutama

Pundi X PURSE (PURSE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pundi X PURSE (PURSE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PURSE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pundi X PURSE (PURSE)

Koliko Pundi X PURSE (PURSE) vrijedi danas?
Cijena PURSE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PURSE u USD?
Trenutačna cijena PURSE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pundi X PURSE?
Tržišna kapitalizacija za PURSE je $ 839.32K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PURSE?
Količina u optjecaju za PURSE je 27.46B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PURSE?
PURSE je postigao ATH cijenu od 0.00990304 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PURSE?
PURSE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PURSE?
24-satni obujam trgovanja za PURSE je -- USD.
Hoće li PURSE još narasti ove godine?
PURSE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PURSE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:02:35 (UTC+8)

Pundi X PURSE (PURSE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.