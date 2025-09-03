Punching Cat (PUNCH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00087198$ 0.00087198 $ 0.00087198 Najniža cijena $ 0.00003121$ 0.00003121 $ 0.00003121 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +11.17% Promjena cijene (7D) +11.17%

Punching Cat (PUNCH) cijena u stvarnom vremenu je $0.00005464. Tijekom protekla 24 sata, PUNCHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PUNCH je $ 0.00087198, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00003121.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PUNCH se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +11.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Punching Cat (PUNCH)

Tržišna kapitalizacija $ 32.74K$ 32.74K $ 32.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.74K$ 32.74K $ 32.74K Količina u optjecaju 599.22M 599.22M 599.22M Ukupna količina 599,221,782.586758 599,221,782.586758 599,221,782.586758

Trenutačna tržišna kapitalizacija Punching Cat je $ 32.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PUNCH je 599.22M, s ukupnom količinom od 599221782.586758. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.74K.