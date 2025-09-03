Više o PUNCH

Punching Cat Logotip

Punching Cat Cijena (PUNCH)

Neuvršten

1 PUNCH u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Punching Cat (PUNCH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:45:40 (UTC+8)

Punching Cat (PUNCH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00087198
$ 0.00087198$ 0.00087198

$ 0.00003121
$ 0.00003121$ 0.00003121

--

--

+11.17%

+11.17%

Punching Cat (PUNCH) cijena u stvarnom vremenu je $0.00005464. Tijekom protekla 24 sata, PUNCHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PUNCH je $ 0.00087198, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00003121.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PUNCH se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +11.17% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Punching Cat (PUNCH)

$ 32.74K
$ 32.74K$ 32.74K

--
----

$ 32.74K
$ 32.74K$ 32.74K

599.22M
599.22M 599.22M

599,221,782.586758
599,221,782.586758 599,221,782.586758

Trenutačna tržišna kapitalizacija Punching Cat je $ 32.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PUNCH je 599.22M, s ukupnom količinom od 599221782.586758. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.74K.

Punching Cat (PUNCH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Punching Cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Punching Cat u USD iznosila je $ +0.0000064409.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Punching Cat u USD iznosila je $ +0.0000091941.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Punching Cat u USD iznosila je $ +0.00000754365618887099.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0000064409+11.79%
60 dana$ +0.0000091941+16.83%
90 dana$ +0.00000754365618887099+16.02%

Što je Punching Cat (PUNCH)

The Punching Cat memecoin draws its inspiration from the popular X account @punchingcat, known for its viral content featuring a cat in various scenarios. This account has captured the hearts of cat lovers and meme enthusiasts alike. The mascot for the Punching Cat memecoin is envisioned as a cute, animated cat with oversized, exaggerated paws always in a punching motion. Community took over this token when original dev sold first day. We updated dextools. https://dexscreener.com/solana/ecftij2mtlezqnhpgvrqstuouijyjyhn7qegcxzc8jby Its a Solana memecoin traded on Raydium and agregators like Jupiter.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs Punching Cat (PUNCH)

Službena web-stranica

Punching Cat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Punching Cat (PUNCH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Punching Cat (PUNCH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Punching Cat.

Provjerite Punching Cat predviđanje cijene sada!

PUNCH u lokalnim valutama

Punching Cat (PUNCH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Punching Cat (PUNCH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PUNCH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Punching Cat (PUNCH)

Koliko Punching Cat (PUNCH) vrijedi danas?
Cijena PUNCH uživo u USD je 0.00005464 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PUNCH u USD?
Trenutačna cijena PUNCH u USD je $ 0.00005464. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Punching Cat?
Tržišna kapitalizacija za PUNCH je $ 32.74K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PUNCH?
Količina u optjecaju za PUNCH je 599.22M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PUNCH?
PUNCH je postigao ATH cijenu od 0.00087198 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PUNCH?
PUNCH je vidio ATL cijenu od 0.00003121 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PUNCH?
24-satni obujam trgovanja za PUNCH je -- USD.
Hoće li PUNCH još narasti ove godine?
PUNCH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PUNCH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:45:40 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.