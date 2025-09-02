Pumps Gone Crazy (PGC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00105421$ 0.00105421 $ 0.00105421 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.14% Promjena cijene (1D) -1.02% Promjena cijene (7D) +2.77% Promjena cijene (7D) +2.77%

Pumps Gone Crazy (PGC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PGCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PGC je $ 0.00105421, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PGC se promijenio za -1.14% u posljednjih sat vremena, -1.02% u posljednjih 24 sata i +2.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pumps Gone Crazy (PGC)

Tržišna kapitalizacija $ 13.33K$ 13.33K $ 13.33K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.33K$ 13.33K $ 13.33K Količina u optjecaju 999.51M 999.51M 999.51M Ukupna količina 999,513,855.848764 999,513,855.848764 999,513,855.848764

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pumps Gone Crazy je $ 13.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PGC je 999.51M, s ukupnom količinom od 999513855.848764. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.33K.