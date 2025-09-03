Pumphotel (PH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.17% Promjena cijene (7D) +1.69% Promjena cijene (7D) +1.69%

Pumphotel (PH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PH je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PH se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.17% u posljednjih 24 sata i +1.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pumphotel (PH)

Tržišna kapitalizacija $ 7.37K$ 7.37K $ 7.37K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.37K$ 7.37K $ 7.37K Količina u optjecaju 969.56M 969.56M 969.56M Ukupna količina 969,560,705.899373 969,560,705.899373 969,560,705.899373

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pumphotel je $ 7.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PH je 969.56M, s ukupnom količinom od 969560705.899373. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.37K.